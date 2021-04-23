Рейсы из Петербурга в Шанхай впервые будут выполняться и зимой

Между Петербургом и Китаем растет туристический поток. В связи с этим в 2024 году рейсы из Северной столицы в Шанхай впервые останутся в зимнем сезоне. Об этом пишет ТАСС 23 августа.
Летом летали всегда, а в зимний сезон рейсы прекращались. В этом году они остаются на зиму.
Асият Халваши, директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы"
Зимой планируется выполнять по три перелета в неделю авиакомпании China Eastern Airlines из Петербурга в Шанхай.
В компании "Воздушные ворота Северной столицы" ожидают, что к концу этого года общее число пассажиров на китайском направлении достигнет 224 тыс. человек. В настоящее время показатель составляет 139 тыс. путешественников.
Ранее мы рассказывали о том, что количество рейсов из Петербурга в Абу-Даби увеличат с октября.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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