Количество рейсов из Петербурга в Абу-Даби увеличат с октября

Перелеты из Пулково в столицу ОАЭ будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

С 29 октября авиакомпания Etihad Airways увеличит количество рейсов из Петербурга в Абу-Даби с двух до трех в неделю. Перелеты из Пулково в столицу ОАЭ будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам, сообщили 20 августа в пресс-службе аэропорта.

Вылет из Северной столицы в Абу-Даби запланирован в 11:50, прилет в Абу-Даби – в 19:10. Отправка из Абу-Даби ожидается в 03:00, прилет в Петербург – в 08:35. Время указано местное для каждого аэропорта.

Благодаря удобным стыковкам в Абу-Даби, пассажиры смогут продолжить путешествие в более чем 70 направлений мира. Пресс-служба аэропорта Пулково

Пассажиры Etihad Airways из города на Неве смогут отправиться в Коломбо, на Мальдивы, в Нью-Дели, Мумбаи, Кералу, Ахмадабад, Хайдарабад, Ченнаи и Бангалор, Исламабад, Лахор и Карачи – со стыковками до семи часов в Абу-Даби.

Также у петербуржцев получится посетить Пхукет и Бангкок, Куала-Лумпур, Сингапур, Сеул, Токио и Осаку, Джакарту и Бали, Манилу, Пекин и Шанхай.

Ранее из Петербурга запустили дополнительные ночные рейсы в Стамбул.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)