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Дополнительные ночные рейсы из Петербурга в Стамбул запустят с 1 августа
Сегодня, 8:13
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Дополнительные ночные рейсы из Петербурга в Стамбул запустят с 1 августа

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Дополнительные рейсы запланированы на понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу. Вылет из Петербурга будет осуществляться в 1:35.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 1 августа увеличит количество рейсов широкофюзеляжных самолетов между Петербургом и Стамбулом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Пулково.

Рейсы TK403/404 на самолетах Airbus A330-203 будут выполняться шесть раз в неделю вместо четырех. Дополнительные рейсы запланированы на понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу. Вылет из Петербурга будет осуществляться в 1:35. Самолеты Airbus A330-203 рассчитаны на перевозку 250 пассажиров.

Стамбул является одним из наиболее востребованных направлений среди пассажиров аэропорта Пулково.

Ранее мы сообщили о том, что 

Фото: Piter.TV

Теги: авиарейсы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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