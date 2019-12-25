Прямой рейс могут запустить между Улан-Удэ и Петербургом

Каждый пассажир, уже воспользовавшийся услугами авиакомпании IFLY, голосует за будущий рейс.

Авиакомпания IFLY начала осуществлять рейсы в Бурятию. В настоящее время ее самолеты дважды в неделю выполняют рейс Сочи – Улан-Удэ – Сочи. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев.

По его словам, перевозчик изучает рынок Бурятии, спрос и загруженность направления Сочи. Если рейс пройдет успешно, то компания подумает о расширении сотрудничества, например, по маршруту Петербург – Улан-Удэ – Петербург.

Каждый пассажир, уже воспользовавшийся услугами авиакомпании, голосует за будущий рейс.

Фото: Piter.TV