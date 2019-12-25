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Проектирование "Жерновки" в Петербурге завершится в следующем году
Сегодня, 11:13
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Проектирование "Жерновки" в Петербурге завершится в следующем году

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Напомним, объект культурного наследия станет Детской музыкальной школой №41.

Проектирование усадьбы "Жерновка" планируют завершить в сентябре 2025 года. Об этом 25 декабря рассказали в администрации Красногвардейского района Петербурга. 

Работы по капитальному ремонту стартуют в 2026 году. Напомним, после объект культурного наследия станет Детской музыкальной школой №41. В учреждении сделают учебные классы и концертные залы, а прилегающий парк с прудом будет общественным пространством. 

В ноябре объект "Дача Безобразовых "Жерновка" передали в собственность города. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: капремонт, объект культурного наследия, усадьба жерновка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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