Проектирование "Жерновки" в Петербурге завершится в следующем году

Напомним, объект культурного наследия станет Детской музыкальной школой №41.

Проектирование усадьбы "Жерновка" планируют завершить в сентябре 2025 года. Об этом 25 декабря рассказали в администрации Красногвардейского района Петербурга.

Работы по капитальному ремонту стартуют в 2026 году. Напомним, после объект культурного наследия станет Детской музыкальной школой №41. В учреждении сделают учебные классы и концертные залы, а прилегающий парк с прудом будет общественным пространством.

В ноябре объект "Дача Безобразовых "Жерновка" передали в собственность города.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга