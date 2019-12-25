Усадьбу "Жерновка" передадут в собственность Петербурга

Объект культурного наследия федерального значения "Дача Безобразовых "Жерновка" и прилегающую территорию передадут в собственность Петербурга. Об этом заявил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт.
Процесс сдвинулся благодаря поддержке губернатора города Александра Беглова. Следующими этапами станут оформление в собственность Северной столицы и передача объекта в оперативное управление Детской музыкальной школы №41.
Ранее сообщалось, что в усадьбе проведут капитальный ремонт. В помещении оборудуют учебные классы и концертные залы, а территория парка превратится в общественное пространство.
Фото: Telegram / Андрей Хорт
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