Первоклассники Петербурга и области получили в подарок комплекты книг

В подарок дети получили сборник рассказов и стихов "Все для Победы", "Азбука безопасной и здоровой жизни" и сборник "Все самые великие сказки русских писателей".

Во вторник, 1 сентября, все первоклассники Петербурга получили комплект книг "Моя первая библиотека", сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

В этом году школьники получили три книги: сборник рассказов и стихов "Все для Победы", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; "Азбука безопасной и здоровой жизни" и сборник "Все самые великие сказки русских писателей".

Сообщается, что в первый класс пошли 62 тысячи учеников. Акция, в которой дети получают книги, проводится с 2010 года.

Первоклассники Ленобласти также получили подарки: 21 тысячу комплектов из двух книг: сказки русских писателей и путеводитель по Петербургу "А, Б, В гуляли по Неве".

Ранее мы писали, что власти Петербурга выделили свыше 15 миллиардов рублей на подготовку школ к новому учебному году.

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