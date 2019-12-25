Власти Петербурга выделили свыше 15 миллиардов рублей на подготовку школ к новому учебному году

Для учеников будут обеспечены все необходимые меры безопасности.

Смольный выделил более 15 миллиардов рублей на подготовку петербургской системы образования к возвращению школьников. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Доля финансирования, направленная на обеспечение противоэпидемических мер, составила более 6 миллиардов рублей. Кроме того, власти напомнили, что День знаний в петербургских школах пройдет с учетом ограничений – присутствовать могут только первоклассники и выпускные классы, каждый из которых сможет привести только одного сопровождающего. Для студентов будет организован праздник в онлайн-формате.

Добавим, что осенью текущего года в учреждения общего образования вернутся 560 тысяч детей и подростков. Для их безопасности во время эпидемии будут приняты все необходимые меры.

Ранее мы рассказали о том, что доля иногородних студентов в Петербурге возросла до 73%.

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