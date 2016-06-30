Доля иногородних студентов в Петербурге возросла до 73%

Коронавирус не помешал абитуриентам переехать в Северную столицу.

Количество студентов из других городов в Петербурге в новом учебном году составило 73%. Таким образом, несмотря на эпидемию коронавируса, доля приезжих выросла на 4% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщил РБК.

Эксперты связывают такой неожиданный прирост именно с кризисом – в условиях нестабильности большинство молодых людей решили сделать ставку на хорошее образование.

Кроме того, свою роль сыграл и престиж вузов Северной столицы, которые на уровне со столичными заведениями считаются лучшими в стране.

Отметим, что последние дни зачисления прошли на текущей неделе. Зачисление студентов завершилось на этой неделе. На бакалаврские программы и специалитет поступили более 28 тысяч человек. В частности, по словам директора НИУ ВШЭ Сергея Кадочникова, в петербургский филиал учреждения подали заявления 5,3 тысячи человек.

Ранее мы рассказали о том, что спрос на школьные товары в Петербурге возрос более чем на 100%.

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