Спрос на школьные товары в Петербурге возрос более чем на 100%

Аналитики подсчитали, насколько родители стремятся отправить детей учиться.

В преддверии 1 сентября в Петербурге резко увеличился спрос на школьные принадлежности. Родители сметают товары, необходимые для учебы, с прилавков розничных и интернет-магазинов. Данные аналитиков по закупкам ко Дню знаний привел "Деловой Петербург".

Так, специалисты Wildberries утверждают, что в период с 1 по 25 августа интерес жителей Северной столицы к покупке ранцев подскочил на 136%. Тетради стали покупать в 18 раз чаще, а спрос на дневники возрос в 16 раз.

Немаловажным атрибутом школьной жизни остаются и обложки для тетрадей – их начали покупать в 10 раз чаще. Некоторые родители даже приобрели глобусы, популярность которых среди других товаров стала больше в 3 раза.

Кроме того, аналитики говорят о заметной экономии при покупке канцелярских товаров: сейчас базовый набор обойдется на 10% дешевле, чем в 2019 году.

Ранее мы рассказали о том, что Беглов попросил ограничить количество сопровождающих родителей на линейку 1 сентября.

Фото: Pixabay