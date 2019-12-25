Беглов попросил ограничить количество сопровождающих родителей на линейку 1 сентября

Особые правила образовательного процесса сохранятся до конца года.

Родителей, которые планируют приводить своего ребенка в школу 1-го сентября, попросили ограничиться одним сопровождающим. Об этом сказал Александр Беглов, передал пресс-служба Смольного.

При этом также необходимо соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и перчатки. Беглов подчеркнул, что принятые меры сохранятся до конца 2020-го года.

В этом году в Петербурге откроются более 680 школ, в том числе 9 новых. К занятиям приступят 530 тыс. школьников, в том числе 62 тыс. первоклассников. Кроме того, учебный год начнут 78 тыс. учащихся колледжей.

Ученики будут приходить на занятия и уходить в разное время, чтобы не создавать скопления в "часы пик". По возможности школы откроют дополнительные входы. Каждое утро ученикам и сопровождающим родителям на входе будут также измерять температуру. Расписание может включать в себя сдвоенные уроки в одном кабинете, чтобы сократить перемещения по школе. рассказал Беглов.

Несмотря на новые условия и ограничительные меры, исторические традиции сохранятся, такие как полуденный выстрел из пушки Нарышкинского бастиона Петропавловской крепости и запуск "корабликов надежды" студентами СПбГУАП.

Напомним, петербургским школам разрешили провести линейки 1 сентября, однако они будут только для учеников 1-х и 11-х классов.

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