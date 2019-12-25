Петербургским школам разрешили провести линейки 1 сентября

В торжественном мероприятии, однако, смогут поучаствовать только первоклашки и выпускники.

Петербургским школам разрешили проводить торжественные линейки 1 сентября. По информации "Фонтанки", в мероприятии ко Дню знаний смогут поучаствовать далеко не все школьники, а только первоклашки и учащиеся 11 классов.

В комитете по образованию города отметили, что специалисты Роспотребнадзора в скором времени выпустят разъяснения по устройству учебного процесса текущей осенью. Известно, что сотрудникам школ и гимназий придется строго соблюдать масочный режим, однако как точно будет работать этот режим, объяснят позднее. Отмечается, что для работников пищеблоков маски будут обязательны. Кроме того, в школах до конца года запрещены массовые мероприятия.

Ранее мы рассказывали, что школьники Петербурга могут остаться без питания.

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