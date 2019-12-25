Школьники Петербурга могут остаться без питания

Подготовиться к новому учебному году не успеют, по крайней мере, пять районов.

Из-за реформы питания учащиеся петербургских школ могут остаться без завтраков и обедов в новом учебном году.

Так, не все школы заключили контракты: как минимум пять районов не успеют подготовиться к 1 сентября. Такого мнения не придерживается Управление социального питания. Однако эксперты уверены, что в ближайшее время нужно начать подготовку оборудования к началу года, но городские конкурсы еще не проводились. Президент поручил Кабмину решить проблему организации бесплатного горячего питания. По новому закону, ученикам 1-4 классов должны подавать горячее не реже одного раза в день.

Ранее мы писали, что школа №263 в Адмиралтейском районе примет учеников в 2021 году.

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