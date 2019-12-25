Школа №263 в Адмиралтейском районе примет учеников в 2021 году

В историческом здании проходит ремонт.

Историческое здание школы №263 в Адмиралтейском районе Петербурга откроется в 2021 году. По информации пресс-службы Смольного, об этом заявил губернатор города Александр Беглов во время осмотра работ по капитальному ремонту в учреждении.

Работы в школе с углубленным изучением иностранного языка начались еще в июне. Там укрепили фундамент, заменили перекрытия, облагородили двери и окна.

Отметим, что до этого здание не ремонтировалось ни разу с даты постройки – 1936 года. Планируется, что ремонт завершится уже в следующем 2021 году. На время мероприятий учеников распределили по трем районным школам.

Городской бюджет выделил на проведение работ 207 миллионов 340 тысяч рублей. При этом, 59 миллионов 444 тысячи рублей будут освоены в текущем году.

Ранее мы рассказали о том, что школы и детсады Петербурга заработают 1 сентября в обычном режиме.

Фото: Телеканал "Санкт-Петербург"