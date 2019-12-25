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Школы и детсады Петербурга заработают 1 сентября в обычном режиме
Сегодня, 8:54
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Школы и детсады Петербурга заработают 1 сентября в обычном режиме

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Ограничения по коронавирусу будут держаться до конца августа.

Школы и детские сады Петербурга с 1 сентября заработают в обычном режиме. Соответствующие изменения в постановление о мерах по противодействию распространению коронавируса внес губернатор Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 14 августа.

Все текущие ограничения, предусмотренные постановлением, будут иметь силу только до 30 августа включительно. С сентября же все образовательные организации вернутся с "дистанционки" в обычные классы. Также решается вопрос о возобновлении работы организаций допобразования для горожан разного возраста.

Ранее мы сообщали, что на Архивной улице построили новую школу на 1650 учеников.

Фото: pixabay

Теги: детский сад, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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