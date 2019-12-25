На Архивной улице построили новую школу на 1650 учеников

Строительство объекта осуществлялось в течение двух лет.

Новая школа введена в эксплуатацию в Невском районе Петербурга. Как сообщил портал "Строительный Петербург" 13 августа, новое учебное заведение на 1650 учеников получило номер 707.

Объект находится на территории ЖК "Цивилизация", точный адрес – Архивная улица, дом №9, корпус №3. Подрядчик проекта – "Группа ЛСР". Строительство объекта осуществлялось в течение двух лет.

Новое здание общей площадью в 31,5 тыс. кв. м. включает в себе актовый зал на 600 мест, два бассейна, спортивные залы, а также зал для занятия хореографией и помещения для творчества и мастерские, медкабинет.

Рядом со школой для занятия спортом на улице обустроено футбольное поле, беговые дорожки, площадки для волейбола и баскетбола, "полоса препятствий" и зона отдыха.

В настоящее время в школе идет набор детей.

Ранее мы сообщали о том, что в Невском районе ввели в эксплуатацию другую школу на 825 мест. Здание на Нерчинской улице 1 сентября примет учащихся.

Фото: gov.spb.ru