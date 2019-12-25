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В Невском районе ввели в эксплуатацию школу на 825 мест
Сегодня, 13:42
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nadezhda_sib

В Невском районе ввели в эксплуатацию школу на 825 мест

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1 сентября она примет учащихся.

На Нерчинской улице в Невском районе Петербурга ввели в эксплуатацию общеобразовательную школу. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург". 

В новом четырехэтажном здании есть несколько спортивных залов, бассейн для обучения детей младшего и среднего возраста, столовая, библиотека и помещения для кружков. 

На базе учреждения создадут единую образовательную систему "Школа современных технологий". Она будет совмещать в себе основное и дополнительное образование.

В сентябре здесь откроется пять первых классов, один из них будет для учащихся с тяжелыми нарушениями речи. На данный момент в школу зачислили уже более 650 человек. 

Ранее стало известно о том, что центр детского и юношеского технического творчества "Охта" обретет новое здание. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: строительство, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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