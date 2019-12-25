В Невском районе ввели в эксплуатацию школу на 825 мест

1 сентября она примет учащихся.

На Нерчинской улице в Невском районе Петербурга ввели в эксплуатацию общеобразовательную школу. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В новом четырехэтажном здании есть несколько спортивных залов, бассейн для обучения детей младшего и среднего возраста, столовая, библиотека и помещения для кружков.

На базе учреждения создадут единую образовательную систему "Школа современных технологий". Она будет совмещать в себе основное и дополнительное образование.

В сентябре здесь откроется пять первых классов, один из них будет для учащихся с тяжелыми нарушениями речи. На данный момент в школу зачислили уже более 650 человек.

Ранее стало известно о том, что центр детского и юношеского технического творчества "Охта" обретет новое здание.

Фото: gov.spb.ru