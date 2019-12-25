Центр детского и юношеского технического творчества "Охта" обретет новое здание

Его построят на проспекте Энергетиков.

В Красногвардейском районе Петербурга планируется построить новое здание для Центра детского и юношеского технического творчества "Охта" Об этом сообщила пресс-служба губернатора города со ссылкой на слова Александра Беглова.

На данный момент учреждению отведено 2 здания – дом на улице Панфилова и бывшая школа на проспекте Металлистов. В этом году правительству удалось договориться с инвестором, который готов построить здание на проспекте Энергетиков.

Предполагается, что старое здание школы снова будет принимать учеников. Всего в нем будут проходить занятия для 500 детей.

Отметим, что 37 воспитанников ЦДЮТТ "Охта" награждены премией Президента России в рамках нацпроекта "Образование". В конце 70-х годов прошлого века в нем осуществляла работу детская студия звукозаписи.

Ранее мы рассказали о том, что в институте сценических искусств на Моховой прошли испытания для лучших абитуриентов.

Фото: ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта"