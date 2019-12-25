В институте сценических искусств на Моховой прошли испытания для лучших абитуриентов

Будущие режиссеры и актеры попробовали себя в этюдах и мизансценах.

В Российском государственном институте сценических искусств на Моховой улице в Петербурге прошли испытания будущих первокурсников, которые были признаны лучшими в ходе онлайн-проб в начале лета. Об этом сообщили "Невские новости".

Абитуриенты претендуют на обучение по направлениям "актерское искусство" и "режиссура". Максимальный набор составит до 100 человек. На входе в учреждение соблюдались противоэпидемические меры. Участникам испытаний измерили температуру и следили за соблюдением социальной дистанции.

Задания абитуриентам раздавал руководитель мастерской при РГИСИ Геннадий Тростянецкий. Пять человек должны были поочередно показать этюды, обозначенные в доставшихся им билетах. Так, на сцене были показаны импровизации "тупой нож", "меткий стрелок".

В мизансценах были продемонстрированы восточный базар, ресторанная кухня, баня и даже заседание правительства.

За день Тростянецкий успевает посмотреть и оценить выступления 20 человек, распределенных на 4 группы. В институт планируют поступать не только россияне, но и граждане зарубежных стран - Китая, Греции, Шри-Ланки. Для этого им необходимо пройти жесткий конкурс – всего на курс поступят 17 человек, пятеро из них будет обучаться платно.

Нельзя не радоваться тому, как развивается сегодня наш российский театр. В любое время театр существовал во всех своих формах. А сейчас высказаться на сцене есть возможность у каждого. Другое дело, насколько это будет гармонично, осмысленно, красиво... насколько это будет нужно для тех, кто доверялся театру и пришел, чтобы получить энергию красоты и страсти, которой он лишен в жизни. Перефразирую фразу Брехта: "Все искусства учат одному: искусству жить", "Все работники всех видов деятельности призваны одному: доставить радость и комфорт жизни".



отметил Геннадий Тростянецкий

Ранее мы рассказали о том, что несколько сотрудников Мариинского театра отправлены на карантин из-за коронавируса.

Фото: Невские новости