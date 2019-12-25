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Несколько сотрудников Мариинского театра отправлены на карантин из-за коронавируса
Сегодня, 18:22
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Несколько сотрудников Мариинского театра отправлены на карантин из-за коронавируса

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Репетиции временно остановлены.

В субботу, 8 августа, стало известно о том, что нескольких актеров из труппы Мариинского театра пришлось отправить на двухнедельный карантин из-за коронавируса. Об этом сообщило "РБК".

Несмотря на то, что в коллективе были найдены зараженные, на площадке до последнего времени продолжали проводиться репетиции. Сегодня большую часть из них все же отменили – в частности, не состоится прогон спектакля "Жизель".

Отметим, что Мариинка закрылась для посетителей еще 18 марта. В этом месяце возобновилась работа старой сцены.

Ранее мы рассказали о том, что Александринский театр проведёт в августе серию прямых онлайн-спектаклей.

Фото: ВКонтакте / mariinskytheatre

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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