Программа стартует сегодня спектаклем Виктора Рыжакова "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал".

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Александринский театр проведёт в августе серию прямых онлайн-спектаклей. Об этом сообщается в официальной группе "ВКонтакте".

Соответствующая программа онлайн-показаов спектаклей стартует 4 августа. Сегодня зрители увидят постановку Виктора Рыжакова "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал". Далее будут показывать спектакли "Демагог", "Ворон" и "По ту сторону занавеса".

Спектакли будут показывать онлайн до 28 августа.

Ранее мы сообщали о том, что до конца 2020 года Мариинский театр планирует представить публике три премьеры.

Фото: Piter.TV