Среди премьер оказалась опера Римского-Корсакова "Снегурочка".

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что до конца 2020 года Мариинский театр планирует представить публике три премьеры. Об этом рассказал художественный руководитель учреждения Валерий Гергиев.

Как оказалось, до конца года в Мариинском театре намерены представить премьеру оперу Римского-Корсакова "Снегурочка", которую поставит столичный режиссер Анна Матисон. Изначально поставка должна была дебютировать на сцене петербургского театра 17 апреля, но ее пришлось перенести из-за пандемии.

Также ожидается премьера оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь". Что станет третьей премьерой среди репертуара театра пока не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что Мариинский театр отправился на зарубежные гастроли в Италию.

Фото:Мариинский театр