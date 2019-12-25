Гастроли станут первым крупным оперным событием в Москве после пандемии коронавируса.

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что Мариинский театр отправился на зарубежные гастроли в Италию. Об этом сообщил художественный руководитель театра Валерий Гергиев.

Отмечается, что эти гастроли станут самым крупным оперным событием в Москве после ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.

Могу только предположить, что мы, наверное, первый коллектив, который за эти пять месяцев куда-либо вылетает на крупные гастрольные выступления Валерий Гергиев.

Далее коллектив отправится в Италию и выступит 27 июля, а в Равелло – 29-го числа. Отмечается, что это крупнейший фестиваль от Риккардо и Кристины Мути.

Ранее мы сообщали о том, что театры Петербурга возмутила ситуация с субсидиями от комитета по культуре.

Фото:vk.com/mariinskytheatre