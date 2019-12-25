Уроки без телефонов: с 1 сентября в школах вступит в силу жесткий запрет

Запрет коснется именно времени проведения уроков.

В России с 1 сентября 2026 года начнет действовать приказ Министерства просвещения, который запрещает учащимся пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, приказом № 316 закреплены требования к использованию средств подвижной радиотелефонной связи во время учебных занятий. Соответствующие ограничения были установлены федеральным законодательством.

Согласно новому приказу, школьникам не разрешено использовать гаджеты на уроках, исключением станут случаи угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также разных экстренных ситуаций.

При этом Кравцов уточнил, что на переменах дети смогут пользоваться смартфонами в соответствии с установленными школой правилами.

Ранее мы сообщали, что с 1 сентября в российских школах традиционный сигнал заменят на советские и современные мелодии.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)