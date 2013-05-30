Экипаж Т-72Б3М группировки "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА в ДНР

Российские танкисты выполнили задачу на красноармейском направлении.

Российский экипаж танка Т-72Б3М с закрытой позиции уничтожил 125-миллиметровыми осколочно-фугасными боеприпасами пункт управления беспилотниками Вооруженными силами Украины на красноармейском направлении в Донецкой народной республике. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 2 июня. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами 90-й гвардейской танковой дивизии "Центральной" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции.

Получив координаты цели, танкисты приступили к огневому поражению противника, нанося удары 125-миллиметровыми осколочно-фугасными боеприпасами. ˂...˃ После пристрелочного выстрела военнослужащие произвели корректировку, а затем успешно поразили заданную цель. пресс-служба Минобороны России

Огонь по объекту противника велся навесом. Такое решение позволяет увеличить дальность полета отечественных снарядов практически до 12 километров. Корректировку стрельбы и контроль поражения цели в режиме реального времени вели операторы разведывательных дронов. Командир танка Алексей Клементьев объяснил СМИ, что для увеличения дальности стрельбы экипаж тяжелой техники применяет накатники. речь идет о таких устройствах регулировки угла наклона боевой машины, которые позволяют оружию бить как можно дальше. В результате это позволяет снизить частоту перемещения танка, а в дальнейшем - избежать затратных по времени и усилиям поиска и подготовки позиций, маскировки и защиты техники.

Группировка "Восток" по дрону выследила и уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России