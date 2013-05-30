Бойцы поразили объект ВСУ на южнодонецком направлении СВО вместе с неонацистами, находившимися внутри.

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов выследили по полету тяжелого коптера типа "Баба-яга", а затем уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 2 июня. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами "Восточной" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции. Известно, что изначально БПЛА противника нашли во время ночного дежурства операторы FPV-дронов. В утреннее время операторы разведывательного БПЛА заметили возвращающийся объект.

.... проследив за ним, обнаружили пункт управления БПЛА, куда незамедлительно были направлены FPV-дроны. В результате удара пункт управления противника был уничтожен вместе с личным составом. пресс-служба Минобороны РФ

Дополнительно общественность узнала о ликвидации артиллеристами группировки пункта временной дислокации армии противника. "Восток" совершил прицельный удар по объекту ВСУ, расположенному в районе населенного пункта Комар. В результате точного попадания укрытие с противниками, оборудованное для размещения живой силы, полностью уничтожено вместе с находившимися там неонацистами

Минобороны требует взыскать свыше 45 млн рублей с РЖД по серии новых исков.

Фото и видео: Минобороны России