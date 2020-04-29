Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР

"Запад" поразил цели на СВО.

Модернизированные танки Т-72Б3М уничтожили подземный командный пункт, замаскированные опорные пункты вместе с личным составом Вооруженных сил Украины на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны от 30 мая. В профильном ведомстве заметили, что боевые задачи успешно выполнены военнослужащими 20-й гвардейской общевойсковой армии из "Западной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

Специалисты объяснили СМИ, что замаскированные объекты армии киевского режима были обнаружены в ходе разведывательных мероприятий. Получив точные координаты целей ВСУ, отечественные танки отправились на закрытые огневые позиции. Танкисты выполнили стрельбу 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами по целям, находившимся на расстоянии до 10 километров. Корректировка стрельбы и контроль попаданий велась операторами расчетов БПЛА танкового полка. Эта мера позволила бойцам быстро отработать по целям с наименьшим расходом боеприпасов.

В министерстве отметили, что после завершения стрельбы танкисты сменили огневые позиции, чтобы избежать ответного контрбатарейного огня артиллерии противника или атак дронов-камикадзе. пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России