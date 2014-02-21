"Север" выполняет задачи по оттеснению врага в "зону безопасности" для России.

Российские военнослужащие группировки круглые сутки продолжают продвигаться вперед, оттесняя Вооруженные силы Украины от государственной границы в целях создания зоны безопасности. Бойцы применяют для этого самоходную и буксируемую артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО). Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны от 30 мая. В профильном ведомстве заметили, что задачи успешно выполнены представителями артиллерийского подразделения 44-го армейского корпуса "Северно" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. В оперативной работе используется

Войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов. пресс-служба Минобороны России

В пресс-службе министерства уточнили, что массированный обстрел позиций армии киевского режима позволяет нанести противнику максимальный ущерб. В соцсетях ведомство показало кадры ликвидации опорных пунктов и огневых точек ВСУ, находившихся на харьковском направлении. В реализации боевых задач задействованы расчеты САУ "Гвоздика", самоходных гаубиц "Мста-С", РСЗО "Град" и буксируемых гаубиц М-46.

Армия России освободила три населенных пункта в Харьковской области и ДНР.

Фото и видео: Минобороны России