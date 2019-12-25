Армия России освободила три населенных пункта в Харьковской области и ДНР

Задачи выполнены "Югом", Центром" и "Западом" в ходе СВО.

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Таким образом сегодня, 29 мая, бойцы освободили из-под контроля армии киевского режима населенные пункты Гнатовка, Шевченко Первое и Строевка. Первый и второй из них располагаются в Донецкой народной республике, а третий - на территории Харьковской области. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве заметили, что задачи успешно выполнены бойцами при "Южной", "Центральной" и "Западной" группировок войск в зоне проведения специальной военной операции.

"Запад" нанес поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны армии киевского режима, находившиеся в районах населенных пунктов Купянск, Глущенково Харьковской области, Карповка, Редкодуб и Кировск в ДНР. Противник лишился более 200 человек убитыми и ранеными, двух бронированных машин, восьми автомобилей и четырех складов с боеприпасами. "Юг" нанес поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, расположенных в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Ильиновка, Бересток, Северск, Серебрянка, Константиновка и Иванополье в ДНР. Там враг потерял до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие. Дополнительно нашими бойцами были ничтожены две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), три склада боеприпасов и склад с материальным обеспечением. "Центр" нанес поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Петровское, Попов Яр, Ульяновка, Алексеевка, Владимировка, Новосергеевка, Новониколаевка, Коптево, Красноармейск и Новоэкономическое в ДНР. ВСУ недосчитались 390 военнослужащих, двух бронированных машин "Казак", семи единиц автомобильной техники и орудия полевой артиллерии.

"Искандер" уничтожил командный пункт центра спецопераций "Юг" ССО ВСУ.

Фото: Минобороны России