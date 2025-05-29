  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:31
47
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Искандер" уничтожил командный пункт центра спецопераций "Юг" ССО ВСУ

0 0

Российские военнослужащие ударили по живой силе и командованию "Юга" ВСУ.

Вооруженные силы России уничтожили командный пункт сводного подразделения центра специальных операций "Юг"  Вооруженных сил Украины в Николаевской области. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны от 29 мая. В профильном ведомстве заметили, что боевые задачи успешно выполнены военнослужащими при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и беспилотных летательных аппаратов "Герань-2" в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что атака была направлена на личный состав, включая командованием армии киевского режима.

А также по складу боеприпасов и местам стоянки техники. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов.

пресс-служба Минобороны России

Бойцы "Востока" поразили радиолокационную станцию ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, искандер, минобороны, николаевская область, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии