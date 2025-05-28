  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:34
126
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Бойцы "Востока" поразили радиолокационную станцию ВСУ на южнодонецком направлении

0 0

Операторы БПЛА и артиллерия сократили возможности врага следить за воздушным пространством в ходе СВО.

Российские артиллеристы уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении.  Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны от 28 мая. В профильном ведомстве заметили, что боевые задачи успешно выполнены операторами БПЛА и стрелками при "Восточной" группировке войск в зоне проведения специальной военной операции, вблизи населенного пункта Зеленое Поле. Военнослужащие нанесли удар высокоточным оружием по по объекту ВСУ. В результате удара была уничтожена автомобильная радиолокационная установка с подъемной антенной. Противник использовал объект для ведения воздушной разведки и сопровождения собственных БПЛА. После удара ВС РФ у армии киевского режима значительно сократились возможности по контролю за небом и применению беспилотников.

В ходе дежурства в зоне боевого соприкосновения были зафиксированы попытки применения украинскими формированиями тяжелых коптеров типа "Баба-яга", сбрасывающих боеприпасы на позиции наших подразделений. За счет четкой организации ПВО ближнего рубежа дроны были своевременно обнаружены и уничтожены.

пресс-служба Минобороны России

Бойцы "Юга" уничтожили два терминала Starlink и две купольные камеры.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, минобороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии