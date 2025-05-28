Операторы БПЛА и артиллерия сократили возможности врага следить за воздушным пространством в ходе СВО.

Российские артиллеристы уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны от 28 мая. В профильном ведомстве заметили, что боевые задачи успешно выполнены операторами БПЛА и стрелками при "Восточной" группировке войск в зоне проведения специальной военной операции, вблизи населенного пункта Зеленое Поле. Военнослужащие нанесли удар высокоточным оружием по по объекту ВСУ. В результате удара была уничтожена автомобильная радиолокационная установка с подъемной антенной. Противник использовал объект для ведения воздушной разведки и сопровождения собственных БПЛА. После удара ВС РФ у армии киевского режима значительно сократились возможности по контролю за небом и применению беспилотников.

В ходе дежурства в зоне боевого соприкосновения были зафиксированы попытки применения украинскими формированиями тяжелых коптеров типа "Баба-яга", сбрасывающих боеприпасы на позиции наших подразделений. За счет четкой организации ПВО ближнего рубежа дроны были своевременно обнаружены и уничтожены. пресс-служба Минобороны России

Бойцы "Юга" уничтожили два терминала Starlink и две купольные камеры.

Фото и видео: Минобороны России