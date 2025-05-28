Мотострелки затруднили для противника слежку за российскими подразделениями на СВО.

Российские военнослужащие уничтожили два терминала связи Starlink американского производства и две купольные камеры Вооруженных силах Украины, размещенные на северском направлении. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны от 28 мая. В профильном ведомстве заметили, что боевые задачи успешно выполнены мотострелками при "Южной" группировке войск в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что благодаря уничтожению указанных объектов противника, армия киевского режима потеряла возможность отслеживать дальнейшие перемещения Вооруженных сил России. Враг также столкнулся с трудностями в управлении собственными боевыми подразделениями

Терминалы спутниковой связи, поставленные Украине странами НАТО, были уничтожены при помощи сбросов с квадрокоптера. Купольные камеры, с помощью которых противник вел разведку, поражены операторами FPV-дронов группировки войск. пресс-служба Минобороны России

"Князь Вандал Новгородский" в Сумской области уничтожает десятки единиц техники.

Фото и видео: Минобороны России / ТАСС