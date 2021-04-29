"Князь Вандал Новгородский" в Сумской области уничтожает десятки единиц техники

FPV-дроны помогают военнослужащим на СВО громить противника на всех оперативных направлениях.

Российские беспилотники "Князь Вандал Новгородский" в ежедневном режиме уничтожают десятки единиц техники Вооруженных сил Украины, находившиеся на территории Сумской области. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны от 28 мая. В профильном ведомстве заметили, что боевые задачи успешно выполнены военнослужащими Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения в зоне проведения специальной военной операции. Специалисты заметили, что наши представители нарушают логистику противника и препятствуют снабжению боеприпасами и материальными средствами передовые подразделения армии киевского режима. Дополнительно происходит срыв ротации живой силы у местных вооруженных формирований.

Операторы FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" (КВН), управляемых по оптоволоконным проводам, уничтожают десятки единиц техники ВСУ в Сумской области вблизи границы с РФ. пресс-служба Минобороны России

Известно, что расчеты "КВН" днем и ночью выслеживают противника на дорогах, после выявления цели ВСУ они уничтожают врага. Такая работа ведется как при помощи корректировки с разведывательного БПЛА, так и в режиме "свободной охоты".

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Фото и видео: Минобороны России