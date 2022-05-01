"Центр" на танке Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Танкисты продолжают выполнять боевые задачи для поддержки штурмовиков на СВО.

Экипаж российского танка Т-80БВМ на красноармейском направлении с закрытой огневой позиции уничтожил укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны от 27 мая. В профильном ведомстве заметили, что боевые задачи успешно выполнены бойцами 90-й гвардейской танковой дивизии при "Центральной" группировке войск в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие подчеркнули, что во время проведения воздушной разведки расчеты беспилотных летательных аппаратов нашли очередной укрепленный опорный пункт местных националистов, с засевшим внутри украинским пулеметчиком. Для помощи в продвижении штурмовых подразделений вглубь обороны противника, координаты объекта были переданы экипажу тяжелой техники, замаскированной на огневой позиции. Далее танкисты незамедлительно приступили к огневому поражению цели. Огонь велся из 125-миллиметрового орудия 2А46М-4 с использованием осколочно-фугасных боеприпасов.

Последние недели работаем с закрытых огневых позиций. Самая главная маскировка, чтобы противник не обнаружил тебя, соответственно. Особенностей достаточно много в FPV. То есть, соответственно, и ночных, и дневных. Это устраняют наши ребята тоже с помощью ружей с помощью автоматов. командир взвода Вадим Ударцев

Известно, что корректировка огня и контроль поражения цели велись в режиме реального времени операторами БПЛА. После успешного уничтожения объекта ВСУ российский экипаж оперативно замаскировал технику и отправился в заранее подготовленное укрытие.

Группировка "Запад" сорвала ротацию ВСУ при помощи РСЗО "Ураган".

Фото и видео: Минобороны России