Группировка "Запад" сорвала ротацию ВСУ при помощи РСЗО "Ураган"

Артиллерия продолжает выполнять боевые задачи на СВО.

Расчеты российской реактивной системы залпового огня "Ураган" уничтожили бронетехнику и пехоту Вооруженных сил Украины, сорвав тем самым ротацию личного состава противника. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны от 27 мая. В профильном ведомстве заметили, что боевые задачи успешно выполнены бойцами 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии при "Западной" группировке войск в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие заметили, что РСЗО находятся в полной боевой готовности в круглосуточном режиме, так как новая задача может поступить от командования в любой момент. В результате техника оперативно выезжает из своего укрытия, оперативно подготавливается к стрельбк. На этот раз в момент проведения аэроразведки расчет разведывательного дрона выявил замаскированные позиции, скопление живой силы и техники армии киевского режима. Полученные координаты целей беспилотником были незамедлительно были переданы на командный пункт артиллерии.

Я стреляю уже больше двух лет, для меня это займет полторы-две минуты максимум - наводка.... Конечно, на опыте уже можно с закрытыми глазами наводиться, ну уже обучен давно. Если честно, я уже вообще не нервничаю. Я уже привык к работе. командир боевой машины с позывным "Медведь"

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Фото и видео: Минобороны России