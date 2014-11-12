"Север" продвинулся вглубь обороны противника в ходе СВО.

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Они освободили из-под контроля армии киевского режима населенные пункты Владимировка и Беловоды, расположенные на территории Сумской области. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны от 26 мая. В профильном ведомстве заметили, что боевые задачи успешно выполнены бойцами при "Северной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

Бойцы уточнили, что военнослужащие дополнительно нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны ВСУ, находившихся в районах населенных пунктов Яблоновка, Алексеевка, Садки, Писаревка и Осоевка. Враг лишился до 275 человек убитыми и ранеными, четырех боевых бронированных машин, девять единиц автомобильной техники четырех орудий полевой артиллерии, станции радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационной станции для контрбатарейной борьбы.

Малые десантные корабли Балтийского флота выполнили учебно-боевые задачи.

Фото: Минобороны России