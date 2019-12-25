В Нижегородской области вандалы подожгли памятник - танк Т-34

Танк от возгорания не пострадал.

В Нижегородской области вандалы подожгли танк Т-34.

Инцидент произошел накануне в поселке Новосмолинский Нижегородской области, сообщает "360". Хулиганы подожгли мусор, который со временем накопился в щелях и выемках танка Т-34, который стоит на постаменте много лет.

Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание и очистили танк от мусора. Танк от пожара не пострадал.

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Фото:скриншот видео ВК, Музей боевого братства России