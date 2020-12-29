С 27 декабря в Польше стартовала вакцинация от COVID-19.

Польша пока не рассматривает вопрос приобретения вакцины "Спутник V". Заявление в эфире Польского радио сделал глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Я не слышал, чтобы польское правительство вело. Михаил Дворчик, глава канцелярии премьер-министра Польши

О двухсторонних соглашениях или договорённостях по приобретению российского препарата ему также неизвестно.

Отметим, что с 27 декабря в Польше стартовала вакцинация от COVID-19 препаратами Pfizer и Moderna. Первыми вакцину получают медики.

Ранее эксперт заявил, что власти Украины пытаются убедить граждан еще подождать вакцину от "правильной" стороны.

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