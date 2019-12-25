Эксперт: власти Украины пытаются убедить граждан еще подождать вакцину от "правильной" стороны

При этом когда Украина дождется поставок вакцины — пока не известно.

Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий сообщил о том, что в Европе думают над тем, как поставлять вакцину от коронавируса странам, которые не входят в Евросоюз. По его словам, поставки будут проходить через стран-посредников, и для Украины такой страной является Польша. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что заявления Точицкого больше похожи на попытку украинских властей убедить жителей подождать еще помощь от "правильной" стороны.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил американскому изданию о том, что Украина не вошла в приоритетный список стран, которые в первую очередь получат вакцину от COVID-19. При этом от российской "Спутник V" власти отказываются, продолжая считать ее небезопасной. Эксперты заявили о том, что за верность евроатлантическому курсу придется платить обычным гражданам.

Фото: Минздрав России