Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca

Бойко Борисов просит ЕМА разобраться c обвинениям в побочных эффектах препарата.

Болгария приостанавливает применение вакцины фармацевтической британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом журналистам телеканала БНТ сообщил глава местного правительства Бойко Борисов. Чиновник заметил, что власти не будут применять препарат для профилактики коронавирусной инфекции, пока Европейское агентство лекарственных средств не развеет сомнения в его безопасности.

Пока Европейское агентство лекарственных средств точно и ясно в письменной форме не подтвердит диагноз - можно вводить вакцину AstraZeneca или нет, до тех пор применение останавливается. Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии

Чиновник напомнил, что контракты на поставки вакцин с AstraZeneca заключала Еврокомиссия. Эти соглашения одобрили в ЕМА. В Болгарии подчеркнули, что являются только пользователями по данному документу. Теперь в стране вакцинация будет проходить только за счет использования препаратов от Pfizer и Moderna.

Польша не будет отказываться от применения вакцины AstraZeneca.

Видео: YouTube / Boyko Borissov