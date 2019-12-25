ВОЗ отреагировала на отказ от вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС

Специалисты анализируют причины, по которым европейские правительства не хотят использовать вакцину британско-шведской компании.

Всемирная организация здравоохранения отреагировала на отказ от вакцины AstraZeneca в ряде стран Евросоюза. В интервью журналистам "РИА Новостей" представитель ВОЗ заявил, что изучаются сообщения об отказе ряда стран использовать препарат для профилактики COVID-19 от британско-шведской компании.

Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях. сообщение ВОЗ

Напомним, что в Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование вакцины AstraZeneca. Поводом послужила гибель женщин после вакцинации препаратом. У еще одной пациентки после прививки развилась тромбоэмболия. Вслед за Веной на аналогичный шаг пошли власти Эстонии, Люксембурга, Литвы и Латвии. О риске заявили в Норвегии и Дании. В Италии запрещено использование одной партии препарата.

Фото: Pixabay.com

