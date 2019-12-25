Отмечается, что срок приостановки вакцинации данным препаратом — две недели.

Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за пугающего последствия. Накануне в сети появилась информация о том, что после вакцинации возможно образование тромбов. Об этом пишет "360" со ссылкой на датское управление здравоохранения.

Управление здравоохранения в целях предосторожности приостанавливает использование вакцины от коронавируса от AstraZeneca. сообщение управления здравоохранения Дании

Отмечается, что срок приостановки вакцинации данным препаратом — две недели. При этом в ведомстве подчёркивается, что полного отказа от препарата не планируется. В данным момент, заявляют специалисты, убедиться в безопасности вакцины.

Ранее глава Минздрава Чехии отказался разрешить использование "Спутника V" без одобрения EMA.

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