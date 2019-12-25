Глава Минздрава Чехии отказался разрешить использование "Спутника V" без одобрения EMA

Ян Блатный рассказал о собственной позиции по российской вакцине от коронавируса.

Глава Минздрава Чехии отказался разрешить использование "Спутника V" без одобрения Европейского агентства лекарственных препаратов. Ян Блатный выступил с заявлением перед депутатами нижней палаты парламента. Мероприятия транслировалось в эфире национального телевидения.

Я не предоставлю "Спутнику V" исключения из действующих правил регистрации лекарств для использования в Чехии. Моя позиция не изменится, пока я буду министром. Вакцинация в республике будет проходить только препаратами, разрешенными для применения EMA. Ян Блатный, глава Минздрава Чехии

Напомним, что исключение для российской вакцины из стран ЕС сделали на территории собственных государств только власти Венгрии, Словакии.

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