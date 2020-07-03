Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.

В Чехии заявили, что выдали США двух украинцев, подозреваемых в кибератаках. Об этом журналистам рассказал руководитель Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей. Он уточнил, что иностранцы депортированы из страны из-за подозрения в хакерских нападениях на американские объекты. Граждане Украины могут быть причастны в отмывании денег.

Чехия в начале марта выдала в США двух украинцев, подозреваемых в участии в составе ОПГ в проведении кибератак и легализации средств, полученных в итоге этой преступной деятельности. Ярослав Ибегей, глава надзорного ведомства Чехии

По версии следствия, ОПГ из украинских хакеров действовала во многих странах. Фигуранты расследования считаются причастными к атаками на финансовые организации. Молодые люди задержаны полицией Праги в феврале 2020 года в рамках сотрудничества с американским ФБР. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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