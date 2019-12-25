С 1 марта выехать за пределы района можно будет только по специальным документам.

В Чехии из-за коронавируса ограничили передвижение жителей. Об этом рассказал первый вице-премьер и министр правоохранительных органов страны Ян Гамачек. По данным чиновника, в настоящее время на территории государства наблюдается негативная эпидемиологическая обстановка, которая регулярно ухудшается. В связи с ситуацией правительство приняло решение ограничить передвижение граждан по границам районов с 1 марта.

Мы приняли решение с понедельника запретить на три недели гражданам покидать территорию районов, в которых они проживают. Исключения допустимы в случаях поездок на работу, оказания помощи близким, посещения государственных учреждений и врачей. Ян Гамачек, первый вице-премьер Чехии

Глава МВД напомнил, что для того, чтобы покинуть район проживания человеку потребуется специальный документ, доказывающий необходимость поездки. Например, речь может идти о справке с работы. Также граждане могут обратиться с заявлением на особом бланке с указанием срочности дела.

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