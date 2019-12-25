В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19

В стране катастрофично растет число новых зараженных.

В Чехии заявили о надвигающейся тотальной катастрофе из-за COVID-19. Об этом после заседания правительства сообщил премьер-министр Андрей Бабиш. По мнению чиновника, сейчас перед кабмином стоит важнейшая задача, связанная с борьбой с пандемией коронавируса.

Такой ситуации, как сейчас, у нас еще не было, она чрезвычайно серьезная. Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии

По словам спикера, сегодня он обсудит дальнейшие шаги правительства с медиками, профсоюзами, а также оппозиционными активистами. После этого кабинет министров соберется еще раз. Бабиш добавил, что на данный момент речи о возобновлении занятий в школах не идет.

Напомним, что за последние сутки в Чехии зарегистрировано 15 672 новых зараженных коронавирусом. Этот показатель по числу инфицированных является вторым после того, что был зафиксирован 6 января.

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