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В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
Сегодня, 15:32
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lesjasap

В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19

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В стране катастрофично растет число новых зараженных.

В Чехии заявили о надвигающейся тотальной катастрофе из-за COVID-19. Об этом после заседания правительства сообщил премьер-министр Андрей Бабиш. По мнению чиновника, сейчас перед кабмином стоит важнейшая задача, связанная с борьбой с пандемией коронавируса.

Такой ситуации, как сейчас, у нас еще не было, она чрезвычайно серьезная. Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии

По словам спикера, сегодня он обсудит дальнейшие шаги правительства с медиками, профсоюзами, а также оппозиционными активистами. После этого кабинет министров соберется еще раз. Бабиш добавил, что на данный момент речи о возобновлении занятий в школах не идет.

Напомним, что за последние сутки в Чехии зарегистрировано 15 672 новых зараженных коронавирусом. Этот показатель по числу инфицированных является вторым после того, что был зафиксирован 6 января.

Журнал Spectator объяснил интерес Германии к вакцине "Спутник V".

Фото: Pixabay.com

Теги: андрей бабиш, чехия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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lesoven
Сегодня 15:40

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