В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19

В Чехии заявили о надвигающейся тотальной катастрофе из-за COVID-19. Об этом после заседания правительства сообщил премьер-министр Андрей Бабиш. По мнению чиновника, сейчас перед кабмином стоит важнейшая задача, связанная с борьбой с пандемией коронавируса.
Такой ситуации, как сейчас, у нас еще не было, она чрезвычайно серьезная. Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ
Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии
По словам спикера, сегодня он обсудит дальнейшие шаги правительства с медиками, профсоюзами, а также оппозиционными активистами. После этого кабинет министров соберется еще раз. Бабиш добавил, что на данный момент речи о возобновлении занятий в школах не идет.
Напомним, что за последние сутки в Чехии зарегистрировано 15 672 новых зараженных коронавирусом. Этот показатель по числу инфицированных является вторым после того, что был зафиксирован 6 января.
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Фото: Pixabay.com
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