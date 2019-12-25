С распространением иностранных вакцин происходят затруднения.

Журнал Spectator объяснил интерес Германии к вакцине "Спутник V". По версии авторов материала, власти ФРГ проявляют интерес к российскому препарату из-за катастрофы с распространением вакцин в Европе. "Спутник V" может стать четвёртым препаратом против коронавируса, зарегистрированном в Старом Свете — вместе с Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

При этом с распространением иностранных вакцин происходят затруднения — из-за логистических просчётов и задержек поставок. При этом европейские регуляторы оказались довольно скептически настроены к AstraZeneca, так как исследования показали, что данный препарат не может существенно снизить вероятность заражения южноафриканским штаммом коронавируса.

Ранее в Чехии понадеялись на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.

Фото: Piter.TV