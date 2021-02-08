По словам премьера, имеющиеся у него данные о российском препарате говорят, что "Спутник V" безопасная вакцина.

В Чехии понадеялись на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе. С заявлением выступил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Он выразил надежду на то, что вакцина из России получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств. Бабиш подчеркнул, что к нему обращаются многие граждане Чехии с идей о закупке вакцины "Спутник V". По словам премьера, имеющиеся у него данные о российском препарате говорят, что "Спутник V" безопасная вакцина — при этом она показывает хорошие результаты.

Ранее МИД Чехии призвал Евросоюз вернуться к обсуждению санкций против России.

Видео: YouTube / ANO