Премьер Чехии призвал ограничить передвижение жителей границами районов

Ограничения власти планируют продлить до 31 марта.

Премьер-министр Чехии призвал ограничить передвижение жителей границами районов их проживания. Об этом Андрей Бабиш заявил во время пресс-конференции с журналистами, которая прошла по итогам заседания кабинета министров. Спикер напомнил, что по стране ухудшается эпидемиологическая обстановка. В связи с этим с 1 марта правительство на три недели ограничивает передвижение населения границами районов их проживания.

Необходимо на три недели максимально ограничить передвижение жителей. Исключения должны быть сделаны только для поездок на работу, а также с целью оказания помощи ближайшим родственникам. Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии

Напомним, что на территории Чехии располагается 76 районов. При этом столица Прага не входит в их число, так как считается отдельным административно-территориальным образованием. Бабиш уточнил, что утром 26 февраля он проведет переговоры с лидерами оппозиции с просьбой поддержать правительственное решение о продлении режима чрезвычайной ситуации. Он должен завершиться 28 февраля, но власти вынужденно хотят продлить его до 31 марта.

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