Глава МВД Чехии отказался комментировать дело Сафронова

Во время заседания по мере пресечения Сафронову следователи ФСБ заявили о том, что подсудимый передавал сведения, содержащие гостайну, спецслужбам Чехии.

Глава МВД Чехии и первый заместитель премьер-министра страны Ян Гамачек отказался комментировать дело бывшего российского журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Об этом сообщает сетевое издание Denik N.

Накануне адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что во время заседания по мере пресечения Сафронову следователи ФСБ заявили о том, что подсудимый передавал сведения, содержащие гостайну, спецслужбам Чехии. Якобы это информация о поставках оружия из РФ на Ближний Восток и в Африку. По версии ФСБ, чешские спецслужбы передавали эти сведения в США.

Ранее мы писали, что журналист Иван Сафронов отвергает подозрения в госизмене. Он заявляет, что не совершал преступления. Суд решил отправить его в СИЗО на месяц и 30 дней.

Видео: ЦОС ФСБ